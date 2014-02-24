دعوة لتأمين انتخابات صياغة دستور ليبيا الأربعاء

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مساء الأحد، النتائج الأولية لعملية الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابية، وذلك في مؤتمر صحافي عقد بقاعة المركز الإعلامي بالمفوضية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية.

وأوضح نوري العبار رئيس مفوضية الانتخابات، على الموقع الإلكتروني للمفوضية، أنه على الحكومة والمؤتمر الوطني الاضطلاع بمسؤولياتهم لتأمين الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 26 فبراير، بمراكز الاقتراع التي علقت العملية بها جراء الأوضاع الأمنية.

وفي رده على سؤال حول تأمين الانتخابات بمدينة درنة، قال: "إن هذا الأمر هو لدى السلطات بشكل واضح حكومة ومؤتمرا، وما لم يتم التأمين فلا يمكن أن نجازف بأرواح البشر".

ودعا العبار القائد الأعلى للجيش ورئيس الحكومة أن يخرجوا للناس ويتحدثوا عبر وسائل الإعلام، أو أن يقدموا للمفوضية خطتهم لاستمرار الانتخابات، مؤكدا أنه ما لم يتم تأمين المدينة فلا يمكن إجراء الانتخابات.

كما دعا إلى ضرورة تقديم المرشحين تقاريرهم المالية بغض النظر عن النتيجة، وإلا سوف يطبق عليهم القانون بالحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى عقوبات أخرى.