الأمم المتحدة قلقة من استمرار أعمال العنف في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن قلقها البالغ من استمرار أعمال العنف في ليبيا وذلك غداة اغتيال 7 مصريين في شرق البلاد.

وعبرت البعثة في بيان لها عن قلقها البالغ من استمرار أعمال العنف، من اغتيالات وتفجيرات وخطف واعتداءات، في المنطقة الشرقية وسائر مناطق ليبيا، والتي استهدفت قضاة وأمنيين وناشطين ومدنيين ورعايا عربا وأجانب، ومراكز اقتراع ومباني رسمية وبعثات دبلوماسية".

وأضافت البعثة في البيان أنها "تهيب بالمسؤولين وبالقوى كافة أن يبذلوا أقصى الجهود لوضع حد لكل ما يهدد الاستقرار في ليبيا ويعرض أمن شعبها للمخاطر، ويشكل انتهاكا لكرامة المواطنين ويسيء إلى القيم التي يؤمن بها الليبيون، فيما يتطلعون الى قيام الدولة المبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وتسود الفوضى في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر2011 ويتصاعد العنف لا سيما في شرق البلاد الذي يشهد اغتيالات وهجمات تكاد تكون يومية ضد قوات الأمن والأجانب والبعثات الدبلوماسية.

وعثر الاثنين قرب بنغازي في شرق ليبيا، معقل الإسلاميين المتطرفين، على جثث 7 مصريين مسيحيين مقتولين بالرصاص.

وفي نهاية يناير الماضي خطف مسلحون خمسة مصريين في طرابلس لبضع ساعات قبل أن يطلقوا سراحهم بينما تعرضت كنيسة الأقباط في بنغازي في مارس لهجوم شنه مسلحون أضرموا فيها النار.

