برلمان ليبيا يتحفظ على مشروع ميزانية حكومة زيدان

كشف رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) محمد عبدالله أن المؤتمر لا يمكنه الموافقة على مشروع الميزانية الذي تقدمت به حكومة علي زيدان، والتي قدرت بـ68 ملياراً و589 مليون دينار ليبي، منها 27 ملياراً و138 مليون دينار للباب الأول الذي يتعلق بالمرتبات وما في حكمها.

وأشار عبدالله إلى أن "المعطيات الأولية تجعلنا ندق ناقوس الخطر في إطار الاستمرار في الإنفاق التسييري واستمرار النزيف المالي الذي سيؤدي إلى استمرار هذه الأزمة رغم القوانين التي أصدرها المؤتمر والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية والحكومة للجهات التابعة لها من أجل تطبيق الرقم الوطني لإيقاف الازدواجية".

وشدد عبدالله على أن باب الدعم يمثل نقطة مثيرة للانتباه في الميزانية حيث طلبت فيه الحكومة مبلغ 15 مليارا و 323 مليون دينار، وهو ما يمثل ارتفاعا ملفتا مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر أن الدولة الليبية مقبلة على أزمة مالية تزداد يوما بعد آخر بسبب استمرار إقفال الموانئ النفطية وأن الإيرادات النفطية للدولة التي تحققت منذ بداية العام الجاري بلغت المليار و670 مليون دينار ليبي.

وأفاد عبدالله أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤتمر الوطني العام وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة إشكاليات الإيرادات النفطية والسيادية ومعالجتها، ووضع السياسات العامة لترشيد الإنفاق المالي.

وأكد عبدالله أن المؤتمر يبحث إقرار ميزانيات طوارئ لحل المختنقات المختلفة، وهو حل لتجاوز عدم الموافقة على الميزانية.

يذكر أن مصادر بالمؤتمر الوطني العام قد أعلنت أن مشروع الميزانية قد وصل إلى المؤتمر بتوقيع شخص آخر غير توقيع رئيس الحكومة علي زيدان.

