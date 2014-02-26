سكان بنغازي يغلقون الشوارع احتجاجا على مقتل شرطيين

أغلق عدد من سكان مدينة بنغازي في ليبيا بعض الشوارع الرئيسية صباح الأربعاء بعد مقتل شرطيين في هجومين منفصلين في المدينة حسب ما أفادت شهود عيان ومصادر أمنية وطبية لوكالة "فرانس برس".

وقال مصدر أمني إن "مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على أحد أفراد جهاز الإسناد الأمني الصديق سلطان سليمان بالقرب من مقر سكنه في منطقة الماجوري في مدينة بنغازي وأردوه قتيلا".

وأضاف أن "مسلحين آخرين فتحوا النار على الضابط السابق في جهاز الشرطة القضائية علي محمود الضراط وقتلوه هو الآخر في منطقة القوارشة أمام محل تجاري له".

وأكد مسؤول في مركز بنغازي الطبي تلقي جثة الشرطيين اللذين أصيبا بعدة رصاصات قاتلة.

وأوضح أن "سكان منطقة الماجوري التي وقعت فيها الحادثة هرعوا لإسعاف القتيل لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة" ما دعا أهالي المنطقة إلى إغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية إلى منطقتهم وإضرام النيران في إطارات قديمة للسيارات.

وقال شهود عيان إن "سكان المنطقة الغاضبون من تدهور الأوضاع الأمنية خرجوا إلى الشوارع مسلحين وأغلقوا الطرق التي تؤدي إلى منطقة الماجوري".

والثلاثاء قتل الشرطي حافظ عمر جادالله الدرسي برصاص مجهولين وأصيب رفيقه سالم العمامي إصابة بليغة بعد تعرضهم لهجوم مسلح في الطريق الدائري الثالث في مدينة بنغازي.

وتسود الفوضى في ليبيا ويتصاعد العنف لا سيما في شرق البلاد الذي يشهد اغتيالات وهجمات تكاد تكون يومية ضد قوات الأمن والجيش والأجانب والبعثات الدبلوماسية.

