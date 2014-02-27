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مسلحون يضرمون النار في مقر وزارة الدفاع ببنغازي

المصدر: دبي - قناة العربية
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أفادت مصادر لقناة "العربية" في مدينة بنغازي الليبية بأن مسلحين مجهولين هاجموا مقر وزارة الدفاع في هذه المدينة، قبل أن يضرموا النار فيه.

وفي وقت سابق، كان أعيان ومشايخ أكدوا دعمهم للإجراءات الأمنية لتأمين المدينة التي تعاني، شأنها شأن المدن الليبية، من فوضى انتشار السلاح والميليشيات، إضافة إلى الفوضى الأمنية.

الحكومة الليبية لم تعلق حتى اللحظة على هذا الهجوم على وزارة الدفاع.

وتسود الفوضى في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011، ويتصاعد العنف لا سيما في شرق البلاد الذي يشهد اغتيالات وهجمات تكاد تكون يومية ضد قوات الأمن والجيش والأجانب والبعثات الدبلوماسية.

كلمات دالّة

#ليبيا, #بنغازي

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