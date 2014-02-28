الحكومة الليبية تعلن حالة الاستنفار في بنغازي

أعلنت الحكومة الليبية، مساء الخميس، حالة الاستنفار في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، ووضع خطة لتوزيع الأدوار بين وحدات الجيش التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة، والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية، بهدف فرض الأمن وضبط المجرمين.

واتفقت لجنة الأزمة التي اجتمعت الخميس، برئاسة رئيس الحكومة علي زيدان وعضوية رئيس الأركان ووزراء آخرين بالحكومة، على أن تعقد اجتماعها القادم ببنغازي، لتضع ما اتفق في شأنه موضع تنفيذ.

من جهة أخرى، هدد المجلس المحلي لمدينة بنغازي بإيقاف كافة الإيرادات السيادية والمحلية، واستخدامها في دعم المؤسسات الأمنية، ما لم تغطها الحكومة من ميزانية الطوارئ، وتتحرك بشكل جاد لضبط الأمن خلال أسبوع.

كما دعم المجلس المحلي في بيانه الحراك الشعبي الذي عاشته بنغازي في اليومين الماضيين احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني بالمدينة.

وشهدت بنغازي في الأيام القليلة الماضية تصعيداً خطيراً في الاغتيالات التي طالت سبعة مصريين وقيادات أمنية وعسكرية.