ليبيا: هجوم على "الداخلية" ووفد أميركي يزور طرابلس

أفادت مصادر لـ"العربية" في ليببا بوقوع هجوم مسلح على مقر وزارة الداخلية في طرابلس، وتحدثت المصادر عن إصابات جراء الهجوم على مبنى الوزارة، بينما تصدت قوات الأمن للمسلحين ونجحت في اعتقال أحدهم وأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الاعتداء.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من اقتحام مسلحين مقرَّ وزارة الدفاع في بنغازي وإحراقه.

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة «الشرق الأوسط» في عدد اليوم الجمعة، إن بياناً لوزارة الدفاع الليبية أشار إلى زيارة «غير معلنة» يقوم بها مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت الصحيفة عن "بيان مقتضب" للوزارة قولها إن "عبدالله الثني وزير الدفاع، استقبل أمس الأول السفيرة الأميركية لدى ليبيا، ديبورا كيه جونز، والوفد العسكري المرافق لها المتمثل في نائب قائد القوات الأميركية في إفريقيا والملحق العسكري الأميركي".

ولم يفصح البيان عن فحوى الاجتماع؛ لكن البيان اكتفى بالإشارة إلى أن الحديث تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث آفاق هذه العلاقات بما يعزز الصداقة ويطورها لما فيه مصلحة البلدين.