تظاهرات مستمرة ضد برلمان ليبيا.. ومناشدة لتدخل الجيش

ما تزال المظاهرات الرفض لخارطة الطريق التي أعلنها المؤتمر الوطني العام بليبيا تتواصل في عدد من المدن، فيما توقع تقرير استخباراتي أميركي استمرار الاضطرابات في ليبيا عاما أو اثنين على الأقل.

وحاول المتظاهرون، أمس الجمعة، دفع الجيش للتدخل، مستدعين تجارب دول الجوار في الخلاص من حكم الإخوان المسلمين. وحمل المتظاهرون صورا للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، واللواء خليفة حفتر القائد العام السابق للقوات البرية في الجيش الليبي.

وندد المتظاهرون بجماعة الإخوان المسلمين، وأعلنوا رفضهم لخارطة الطريق التي أقرها المؤتمر الوطني للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

في المقابل، حركت جماعة الإخوان مظاهرات مضادة لحفتر، مؤكدة على "شرعية المؤتمر الوطني".

ورغم الخلاف العميق بين الطرفين إلا أنهما اتفقا على ضرورة إقالة الحكومة الانتقالية علي زيدان لعجزها عن وقف التردي الأمني وعمليات الاغتيال والتفجيرات المتكررة.

ومن جهتهم، أصدر أهالي بنغازي، أحد الأطراف الأكثر تضررا في المشهد الليبي، بيانا رفضوا فيه أداء الحكومة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن معاناتهم.

وفي سياق متصل، توقعت وكالة الاستخبارات الأميركية استمرار الاضطرابات في ليبيا لعام أو اثنين على الأقل، خاصة مع نقص إمكانيات قوى الأمن في مواجهة الميليشيات المسلحة.