رئيس اللجنة العليا للانتخابات في ليبيا يستقيل

أفاد مراسل العربية في ليبيا أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نوري العبار قد قدم مساء الأحد استقالته إلى المؤتمر الوطني العام، غداة الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات هيئة الدستور.

وفي سياق متصل، أوردت وكالة شينخوا الصينية للأنباء نقلاً عن عضو المؤتمر الوطني العام مصطفى التريكي قوله "إن نوري العبار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدم للمؤتمر الوطني العام خلال جلسة اليوم بطلب الاستقالة وإعفائه من مهامه".

وأضاف التريكي أن "طلب العبار لم ينظر فيه أعضاء المؤتمر بعد، وسننتظر تقديم العبار للأسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته".

ومن جهته، أكد عماد السائح، نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقديم العبار استقالته.

ويأتي تقديم العبار استقالته غداة الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وكان العبار قد أبدى في كل مؤتمراته الصحافية "انزعاجاً" وعدم رضا من ضعف الاستعدادات الأمنية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، فيما يتوقع أن يكون تقديم استقالة العبار جاء للتمهيد لترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة.

وتردد مؤخراً في ليبيا طرح عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام اسم العبار كمرشح محتمل لخلافة رئيس الوزراء الحالي علي زيدان، الذي يواجه انتقادات وضغوطات شعبية وسياسية بهدف دفعه للاستقالة من منصبه.