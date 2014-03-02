مسلحون يقتلون فرنسياً في بنغازي بليبيا

قال مسؤول أمني إن مسلحين قتلوا فرنسياً في مدينة بنغازي بشرق ليبيا اليوم الأحد في أحدث واقعة قتل لأجانب بالمنطقة المضطربة.

والتقني الفرنسي قتل بالرصاص في مدينة بنغازي المضطربة في شرق ليبيا الأحد، وقال مصدر في مستشفى الجلاء الذي نقل إليه القتيل إن "التقني الفرنسي (49 عاماً) قتل بعد إصابته بثلاث طلقات نارية". والتقني الفرنسي يعمل مع شركة "آي أم بي" الفرنسية المتعاقد معها على إتمام المرحلة الثانية من مركز بنغازي الطبي، بحسب مصدر في المركز.

وفي حادثين متفرقين قتل عنصر أمن ليبي بعد انفجار عبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته، كما أصيب عنصر أمن سابق إصابات بليغة نتيجة تعرضه لإطلاق النار في المدينة نفسها، بحسب مصادر طبية تحدثت لفرانس برس.

وفي واقعة منفصلة ذكر مصدر أمني أن مسلحين في بنغازي أصابوا مصرياً يعمل في بقالة بالرصاص في حين نجا شرطي ليبي من محاولة اغتيال.

وقال المسؤول الأمني إن الفرنسي الذي قتل كان يعمل في شركة تباشر أعمال تطوير في مستشفى ببنغازي كان تعرض لهجمات بسيارات ملغومة، وأضاف "قتل بثلاث طلقات."

ويأتي القتل بعد أسبوع من عثور الشرطة الليبية على سبعة مصريين مسيحيين قتلوا بالرصاص وألقيت جثثهم على شاطئ خارج بنغازي التي يوجد فيها العديد من الشركات النفطية.

القاهرة تطالب بالتحقيق والحماية

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية من جهتها، أنها "تتابع باستياء شديد وقلق بالغ الحوادث المتكررة التي يتعرض لها المصريون في ليبيا، وآخرها الحادث الإجرامي البشع الذي وقع صباح اليوم الأحد، حيث قام أحد المسلحين بإطلاق الرصاص على المواطن المصري سلامة فوزي طوبيا المقيم بمدينة بنغازي شرق ليبيا خلال تواجده بمحل بيع الخضراوات الذي يعمل به بمنطقة الماجوري ببنغازي، وقد أصيب في الرأس وتم نقله إلى مستشفى 1200 سرير الليبي في بنغازي في حالة حرجة للغاية".

وجددت وزارة الخارجية مطالبة السلطات الليبية بسرعة التحقيق في ملابسات حادث اليوم وموافاتنا بنتائج التحقيقات في ملابسات الحادث الإرهابي البشع، الذي أسفر قبل عدة أيام عن مقتل سبعة مواطنين مصريين، وضرورة تقديم الجناة القتلة للعدالة لينالوا جزاءهم. كما تطالب الوزارة الحكومة الليبية بتحمل كامل مسؤولياتها بتوفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين المقيمين على الأراضي الليبية أو المسافرين إليها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل المصريين لكن سكاناً قالوا إن مسلحين كانوا قد بحثوا عن مسيحيين في الحي الذي يقطنوه، مما يشير بأصابع الاتهام إلى إسلاميين متشددين.

وأغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي وأوقفت خطوط طيران رحلاتها إلى المدينة، منذ أن قتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم لإسلاميين متشددين في سبتمبر 2012.

وقتل مسلحون معلماً أميركياً أيضا في ديسمبر، بينما كان يقوم بتمرينات رياضية في المدينة.

وبعد ثلاثة أعوام على الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد الليبي معمر القذافي تكافح الحكومة والجيش في ليبيا للسيطرة على كتائب لمتمردين سابقين وميليشيات إسلامية في دولة تزخر بالسلاح.

ويخشى دبلوماسيون غربيون من أن يصل العنف في بنغازي إلى العاصمة طرابلس، وقتل بريطاني ونيوزيلندية بالرصاص في يناير وألقيت الجثتان على شاطئ على بعد مئة كيلومتر غرب طرابلس.