وفاة مظلي ليبي خلال تدريبات في المغرب

توفي مسؤول في القوات المظلية الليبية، بعد إصابته في حادث أثناء تدريبات في المغرب لمنتخب بلاده للقفز الحر بالمظلة، قبل المشاركة في بطولتين عربية وإفريقية لهذا النوع من الرياضة، بحسب ما أعلن مصدر عسكري أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة والصاعقة العقيد ميلود الزوي إن "آمر جناح المظلات وآمر سرب القفز الحر في القوات الخاصة الرائد سالم عبدالمقصود بوحرورة البرعصي توفي متأثرا بجراحه عصر الجمعة في المملكة المغربية".

وأوضح الزوي أن الضابط "توفي خلال قيامه بتدريبات تحضيرية كان يجريها مع فريقه استعدادا للمشاركة في الدورة الخامسة للبطولة العربية، والبطولة الإفريقية الأولى للقفز بالمظلات" في المغرب.

وأشار إلى أن "حادث تصادم جسدي وقع بينه وبين اثنين من زملائه" في المنتخب الليبي المشارك في البطولة، خلال عروض وتدريبات وحركات جوية كانوا يقومون بها، "مما أدى إلى فقدانه توازنه وإقفال مظلته في الهواء، ما تسبب بسقوطه على الأرض ووفاته".

وإضافة إلى المهمات العسكرية، كان البرعصي يشغل منصب مدرب المنتخب الليبي للقفز بالمظلات.

ولا يسمح في ليبيا للمدنيين بممارسة القفز بالمظلة، لكن لا يمكن لأي ضابط أن يتخرج من الكليات الحربية دون إتمام هذا النوع من التدريبات.

وتقام الدورة الخامسة للبطولة العربية، والبطولة الإفريقية الأولى للقفز بالمظلات، ما بين 27 فبراير و8 مارس 2014 في مطار سيدي دحمان بتارودانت في المغرب.

وينظم البطولة الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي بتنسيق مع الاتحادين العربي والإفريقي للرياضات الجوية.