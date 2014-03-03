احتجاز أعضاء من المؤتمر الوطني بفندق في ليبيا

أفادت قناة "الدولية" باحتجاز أعضاء من حزب المؤتمر الوطني الليبي في فندق ريكسوس، وقبل ذلك قتل شخص وأصيب عشرات آخرون بجروح، عندما أطلق مجهولون النار على متظاهرين كانوا محتشدين خارج مبنى المؤتمر الوطني العام في العاصمة الليبية طرابلس.

وكان المحتجون اقتحموا المبنى ليلا وأشعلوا النار فيه، وتحدث شهود عن إصابة بعض أعضاء المؤتمر بجروح فيما فر البعض الآخر من الأبواب الخلفية، وبقي آخرون محاصرين داخل مبنى المؤتمر الوطني العام، حسب الشهود.

وسجلت أعمال عنف وحرق للسيارات والممتلكات خارج فندق ريكسوس، وعلت هتافات مناهضة للمؤتمر العام، وأطلق المحتجون ألعابا نارية في منطقة الاحتجاجات.

واستمر ما يطلق عليه اسم "حراك لا للتمديد" باحتجاجاته واعتصاماته خارج مبنى المؤتمر العام، رغم أنباء تحدثت عن إطلاق سراح المحتجين من الحراك من جانب السلطات، مع أن الحراك يتهم غرفة عمليات ثوار ليبيا باعتقالهم.

ويرى المراقبون، أنه إذا استمر المحتجون على المؤتمر الليبي العام في طرابلس والناقمون في بنغازي على الانفلات الأمني واستمرار مسلسل اغتيالات المسؤولين والناشطين إضافة للأجانب، في مطالبة حكومة علي زيدان بالاستقالة، فإن ذلك سيعني مزيدا من الفوضى السياسية، مع عدم وضوح المستقبل أمام ليبيا بعد ثلاث سنوات على سقوط القذافي.