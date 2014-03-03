ليبيا:المؤتمر الوطني يصر على مواصلة العمل الديمقراطي

أكد المؤتمر الوطني العام في ليبيا أعلى سلطة سياسية في البلاد اليوم الاثنين أنه مصمم على مواصلة العملية الديموقراطية، على الرغم من أعمال العنف التي استهدفت نواباً وأعضاء في مجالس محلية.

وقال رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين في خطاب بثه التلفزيون "أؤكد لكم أننا مصممون على مواصلة طريق ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي وماضون على المسار الديموقراطي".

وكان أبو سهمين يتحدث بعد ساعات على اقتحام عشرات المتظاهرين مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس حيث جرح نائبان.

ويطالب المتظاهرون بحل المؤتمر العام ويحتجون على "خطف" متظاهرين السبت من المشاركين في اعتصام أمام مقر المؤتمر بوسط العاصمة الليبية.

وعبر أبو سهمين عن أسفه لاقتحام البرلمان، معتبرا أنه "اعتداء صارخ تعرض له المؤتمر الوطني العام مقر السيادة الشرعية المؤتمر الذي انتخبه الشعب"، داعياً الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام القذافي إلى حماية العاصمة ومؤسسات الدولة.