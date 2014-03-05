إطلاق سراح نجل آمر القوات الخاصة والصاعقة في بنغازي

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة والصاعقة للجيش الليبي أن مختطفي علي، نجل آمر القوات العقيد ونيس بوخمادة، المختطف منذ 30 يناير الماضي، أطلقوا سراحه اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات العقيد ميلود الزوي، خلال اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" إن "علي بوخمادة الذي اختطف منذ 30 يناير الماضي في طريقه إلى بيت والده داخل معسكر القوات الخاصة والصاعقة في طريق المطار في منطقة بوعطني جنوب مدينة بنغازي"، دون إعطاء أي تفاصيل حول الاختطاف وإطلاق سراح المختطف.

وكان علي بوخمادة اختطف عند خروجه من جامعة بنغازي بعد انتهاء الدراسة، من قبل مسلحين مجهولين. واندلعت يوم اختطافه مواجهات مسلحة عنيفة بين القوات الخاصة والصاعقة للجيش الليبي ومجموعة مسلحة قيل إنها وراء عملية الاختطاف. وسقط في ذلك الاشتباك قتيل وجريح من القوات الخاصة.

وتستمر في مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية عمليات الاغتيالات والاختطاف الممنهج لعدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى شخصيات سياسية وإعلامية "من قبل مجهولين" في ظل عدم قدرة السلطات على إقامة جيش وشرطة قادرين على بسط الأمن.