ليبيا تعيد الاعتبار للملك إدريس السنوسي

قررت الحكومة الليبية إعادة الاعتبار للعاهل الليبي السابق الملك محمد إدريس السنوسي الذي أطاح به الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بانقلاب عسكري عام 1969، بحسب مرسوم نشر الثلاثاء.

وأوضح المرسوم أن الحكومة قررت إعادة الجنسية الليبية للملك الراحل وعائلته وإحصاء ممتلكاته التي صادرها معمر القذافي وإعادتها إلى ورثته.

وكان الملك السنوسي قد اعتلى العرش عندما أصبحت ليبيا أول بلد في شمال إفريقيا يحصل على الاستقلال عام 1951.

وقد أطاح به الديكتاتور السابق معمر القذافي بانقلاب عسكري وحرم العائلة المالكة من الجنسية الليبية وصادر ممتلكاتها قبل أن يطردها من البلاد.

وقد لجأ الملك إلى القاهرة وتوفي فيها عام 1983 عن عمر 94 عاماً، وطلب باقي أفراد العائلة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.