جبريل: تسليم الساعدي القذافي يحافظ على ثورة ليبيا

أكد الدكتور محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، في حوار خاص مع قناة الحدث، أمس الخميس، أن تسليم الساعدي القذافي من النيجر إلى ليبيا، يعد إنجازا يقلل فرص استهداف الثورة الليبية.

وأضاف أن أي صفقة حول تسليم نجل القذافي كانت يجب أن تكون بالتشاور مع المؤتمر الوطني الليبي.

وحث جبريل، السلطات الحاكمة في ليبيا على البدء في مباشرة المحاكمات لأتباع نظام القذافي لإنهاء حالات الاعتقال بدون محاكمة، وتشجيع الدول الأخرى على التجاوب مع طلبات تسليم المطلوبين.

وطالب المسؤول الليبي السابق برعاية دولية وعربية لمؤتمر حوار وطني يجمع كافة الفرقاء في الوطن على طاولة واحدة.

وحذر من وجود مئات الآلاف الذين يعتبرون أنفسهم من ثوار ليبيا، ويتقاضون مرتبات من ميزانية الدولة.

وقال إن تعديل الإعلان الدستوري الصادر هو مطلب شعبي حقيقي من الشعب الليبي.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن الثورة الليبية مستمرة، وهي تستمد نبضها من الشارع.

وشدد على أن القضية ذات الأولوية حاليا هي التنمية بكافة أبعادها.

وجبريل من مواليد ليبيا عام 1952، وهو خبير دولي في التخطيط الاقتصادي.

وحصل جبريل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، وماجستير في العلوم السياسية من الولايات المتحدة.