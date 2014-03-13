كوريا الشمالية تنفي صلتها بناقلة تهريب النفط بليبيا

نفت كوريا الشمالية، الأربعاء، أي صلة لها بالناقلة التي ترفع علم هذا البلد، والتي قام انفصاليون ليبيون في شرق البلاد باستخدامها لتهريب النفط بمعزل عن السلطات المركزية في طرابلس.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن مالكة الناقلة "مورنينغ غلوري" هي شركة مصرية "سمح لها مؤقتا بموجب عقد باستخدام" علم الجمهورية الديمقراطية لكوريا الشمالية.

وتمكنت الناقلة التي اعترضتها، مساء الاثنين، قوات حكومية وثوار ليبيون سابقون، من الإفلات الثلاثاء من القوارب التي كانت تواكبها بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي تنقل شحنة "غير شرعية" اشتراها منشقون عن الحكومة يطالبون بحكم ذاتي في شرق البلاد.

وقال متحدث باسم إدارة الملاحة البحرية الكورية الشمالية كما نقلت عنه الوكالة "فور إبلاغها بالوقائع من جانب الحكومة الليبية، فسخت كوريا الشمالية العقد وطالبت الناقلة بمغادرة الميناء من دون تحمليها نفطا".

وأضاف المتحدث أن الشركة المصرية انتهكت العقد الموقع معها عبر محاولة نقل شحنة مهربة، لافتا إلى أنه تم نزع علم كوريا الشمالية عن الناقلة.