وزير المواصلات والنقل الليبي يستقيل من منصبه

قدم عبدالقادر أحمد، وزير المواصلات والنقل في حكومة تصريف الأعمال الليبية، الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة، عبدالله الثني، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال).

وقالت الوكالة إن "وزير المواصلات والنقل عبدالقادر أحمد قدم الخميس استقالته للحكومة".

ونقلت الوكالة عن من قالت إنه المستشار الإعلامي للوزارة إن "الوزير قدم استقالته رسميا لرئيس الحكومة عبدالله الثني، ولم يذكر أسباب ودوافع هذه الاستقالة".

لكن مصادر حكومية قالت لفرانس برس إن "وزير المواصلات والنقل لديه إصرار بعدم العدول عن هذه الاستقالة".

وعبدالقادر أحمد بدأ عمله وزيرا للمواصلات والنقل مع الحكومة الليبية المؤقتة، بعد منح الثقة من قبل المؤتمر الوطني العام لرئيس الحكومة المقال علي زيدان في نوفمبر 2012.

وقبل أن تسحب الثقة من زيدان كان خمسة وزراء جميعهم من الإسلاميين تقدموا باستقالة جماعية من الحكومة.

والثلاثاء، سحب المؤتمر الوطني العام الثقة من زيدان، وكلف خلفا له وزير الدفاع في حكومته ليقوم بمهام تصريف الأعمال لمدة أسبوعين.