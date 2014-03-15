متمردو برقة: جاهزون للتفاوض لفك حصار الموانئ

أعلن متمردون ليبيون يسيطرون على ثلاثة موانئ لتصدير النفط، اليوم السبت، استعدادهم للتفاوض مع الحكومة لإنهاء الحصار إذا تخلت طرابلس عن خطط لشن هجوم عسكري.

وقال عبد ربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، الذي أعلن نفسه رئيساً لحكومة الإقليم، إن المحادثات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تسحب الحكومة المركزية أي قوات أرسلتها إلى وسط ليبيا لمواجهتهم.

وكشف في حديث مع وكالة "رويترز"، أن الناقلة التي جرى تحميلها بالنفط الأسبوع الماضي من ميناء سدرا الذي يسيطر عليه المتمردون وصلت إلى وجهتها، لكنه لم يذكر المكان.

وأضاف البرعصي أنه من المتوقع وصول المزيد من السفن إلى الموانئ المحاصرة.

وكان البرعصي قد ألقى كلمة في وقت سابق، اليوم السبت، نقلتها قناة تلفزيونية يسيطر عليها المتمردون، ووقف خلالها أمام عدة سفن راسية في ميناء قالت القناة إنه ميناء السدرة الذي أبحرت منه الناقلة.

ومن جهتهم، قال مسؤولون إن البحرية الليبية فقدت الاتصال بالناقلة التي كانت ترفع علم كوريا الشمالية، بعدما أطلقت النار عليها، يوم الاثنين أو الثلاثاء. ولم يؤكد المسؤولون الليبيون مكان الناقلة منذ ذلك الحين.