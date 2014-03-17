ليبيا: ناقلة النفط الكورية بقبضة البحرية الأميركية

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، الاثنين، أن ناقلة النفط التي كانت ترفع علم كوريا الشمالية، وتنقل شحنة نفط خام تم شراؤه بشكل غير شرعي من انفصاليين مسلحين ليبيين يسيطرون على مرافئ تصدير النفط في شرق البلاد، وسيطرت عليها قوات البحرية الأميركية قبالة السواحل القبرصية، "في طريقها الآن إلى ليبيا".

وقال الحكومة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الناقلة المذكورة ضبطت صباح الاثنين، وهي في طريقها الآن إلى أرض الوطن".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت في وقت سابق اليوم إن "القوات الأميركية صعدت بناء على طلب من الحكومتين الليبية والقبرصية على متن ناقلة النفط (مورنينغ غلوري)، التي استولى عليها ثلاثة مسلحين ليبيين مطلع الشهر الحالي وسيطرت عليها"، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأوضحت الحكومة الليبية أن ذلك جاء "تنفيذاً لأحكام القانون الدولي والوطني وتتويجاً لجهود الحكومة الليبية المؤقتة، وعلى رأس ذلك الطلب الذي تقدم به وزير العدل بناء على مذكرة النائب العام للدول المطلة على البحر المتوسط، بشأن ضبط وإحضار ناقة النفط (مورنينغ غلوري)، والتي كانت ترفع علم كوريا الشمالية لقيامها بتحميل لكميات من النفط من ميناء السدرة الأيام الماضية بطريقة غير شرعية".

وتعهدت الحكومة الليبية في بيانها بأنه "في الوقت الذي تؤكد فيه على احترامها لكامل القانون فإنها تعلن أن طاقم السفينة في أمان، وستتم معاملتهم وفق القواعد القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بهذا الأمر".

وقال إنها "تتقدم في هذا الشأن بشكرها وتقديرها إلى كل من ساهم في هذا العمل لتأكيد سيادة الدولة الليبية، وتخص بالذكر الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم حكومتا الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية قبرص".

وأشارت إلى أنها "تؤكد أن النفط هو عصب الاقتصاد الوطني، وأن العبث به وبمقدرات الشعب الليبي أمر لا يمكن القبول به أو التهاون فيه".

وكان مسؤول الإعلام في البنتاغون الأميرال جون كيري قال في بيان للوزارة إن "عملية ضبط الناقلة تمت بموافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما وتمت بعيد الساعة 02,00 تغ "في المياه الدولية جنوب شرق قبرص".

وأضاف أن ناقلة النفط كانت "على متنها شحنة نفط تابعة لشركة النفط الليبية الوطنية، وأن السفينة وحمولتها تمت الحصول عليهما بشكل غير شرعي في مرفأ السدرة". وتابع "السفينة التي يقودها طاقم من البحرية الأميركية "ستتوجه قريبا إلى أحد مرافئ ليبيا".