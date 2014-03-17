سيارة مفخخة تقتل 7 في ثكنة عسكرية ببنغازي

قتل سبعة عسكريين على الأقل وجرح أكثر من 10 آخرين في انفجار سيارة مفخخة، الاثنين، قرب ثكنة في بنغازي شرق ليبيا، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر عسكري إن "سيارة مفخخة وضعت أمام المدخل الرئيسي لمعسكر الثانوية الفنية العسكرية انفجرت بعد خروج أفراد دفعة جديدة من الجيش من المعسكر"، مشيراً إلى سقوط "خمسة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى".

ومن جهته أفاد مركز بنغازي الطبي بأن "خمس جثث نقلت إلى المستشفى وعدد غير محدد من الأشلاء البشرية إضافة إلى أكثر من عشرة جرحى".

ويعد هذا الهجوم الأكبر الذي يستهدف قوات الجيش خلال هذا العام، حيث قتل 13 عسكرياً في هجوم انتحاري في 22 ديسمبر الماضي نفذه شخص مجهول الهوية على البوابة الأمنية في منطقة برس شرقي مدينة بنغازي.

وتأتي هذه العملية في سياق موجة من الاغتيالات تشهدها مدينة بنغازي، وهي متواصلة بشكل شبه يومي واستهدفت عدداً كبيراً من العسكريين والأمنيين ممن ينتمون إلى جهازي الشرطة والجيش.

ولم تتوصل الأجهزة الأمنية إلى الجناة والقبض عليهم حتى الآن، ما أثار شكوكاً لدى كثيرين حول أسباب استمرار هذه العمليات دون ضبط الجناة.