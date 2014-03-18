مسلحو برقة: اعتراض أميركا ناقلة نفط "قرصنة"

ذكر بيان أذاعته قناة تلفزيونية تابعة للمعارضة الليبية أن مسلحين ليبيين قالوا إن اعتراض الولايات المتحدة ناقلة حملت نفطاً خاماً في ميناء يخضع لسيطرتهم هو عمل من أعمال القرصنة.

وجاء في البيان أن عبد ربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، والذي أعلن نفسه رئيساً لحكومة الإقليم قال إن اقتحام الناقلة بواسطة كوماندوز تابعين للبحرية الأميركية ينطوي على انتهاك للقانون الدولي.

وفي الأسبوع الماضي جرى تحميل الناقلة بالنفط في ميناء السدرة الذي يسيطر عليه المسلحون وهربت من البحرية الليبية قبل أن تعترضها القوات الأميركية مساء الأحد قبالة ساحل قبرص.