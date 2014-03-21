إيطاليا تنقذ حوالي 4000 مهاجر من الغرق في 4 أيام

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن البحرية الإيطالية أنقذت في الأيام الأربعة الماضية ما يربو على 4000 مهاجر من زوارق مكتظة في البحر المتوسط إلى الجنوب من صقلية، وإن عدداً من عمليات الإنقاذ الأخرى مازالت مستمرة.

وأدى الطقس الربيعي الدافئ هذا الأسبوع إلى هدوء البحر وزيادة في أعداد الوافدين الجدد. ويدفع معظم المهاجرين أكثر من 1000 دولار لعصابات إجرامية في ليبيا التي تسودها الفوضى من أجل العبور إلى إيطاليا - والاتحاد الأوروبي - ما أودى بحياة المئات العام الماضي.

واحتجزت الشرطة الإيطالية اثنين يشتبه في أنهما من مهربي البشر حين وصلت السفينة الحربية سان جيوستو وسفينة أخرى تابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء أوجوستا بجزيرة صقلية، اليوم الجمعة، وتم إنقاذ أكثر من 1500 مهاجر في البحر.

وقال ماريو ماتسي، المتحدث باسم البحرية الإيطالية لوكالة "رويترز": "جرى تعزيز عمليات الإنقاذ من خمس سفن إلى ثماني سفن وكلها تعمل في منطقة" بين صقلية وليبيا.

وإيطاليا بوابة رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا الذين يصلون عن طريق البحر من شمال إفريقيا وزاد عدد الوافدين بحراً لأكثر من ثلاثة أمثاله في عام 2013 مقارنة بالعام السابق بسبب الحرب الأهلية في سوريا والصراع في القرن الإفريقي.

وفي أكتوبر غرق 366 إريتريا عندما غرق زورقهم قرب ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تقع بين تونس وصقلية. وبعد أسبوع غرق أكثر من 200 شخص معظمهم سوريون في حادث آخر.