قذيفتان تعطلان رحلات الطيران في طرابلس الليبية

سقطت قذيفتان اليوم الجمعة على مدرج في مطار طرابلس، ما ألحق أضراراً وأدى إلى تعليق الرحلات، على ما أفاد مصدر في مطار العاصمة الليبية.

وأفاد المصدر - طالباً عدم كشف اسمه – بأنه "انفجرت قذيفتان على المدرج الرئيسي للمطار وتسببتا بأضرار"، مضيفاً أنه "لأسباب أمنية تم تعليق الرحلات حتى إشعار آخر".

وأضاف المصدر أن الانفجارين وقعا قرابة الساعة 05,00 صباحاً (03,00 بتوقيت غرينتش)، حيث كانت حركة النقل متوقفة آنذاك.

وأوضح مسؤول في شركة طيران من مقره في طرابس أن المطار أبلغ شركات الطيران بتعليق الرحلات حتى الساعة 10,30 تغ السبت.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011 ومطار طرابلس خاضع لسيطرة المتمردين السابقين في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس).

وفشلت السلطات الانتقالية الليبية حتى الآن في حل أو نزع سلاح هذه المجموعات التي لا تزال تسيطر على العديد من المنشآت الاستراتيجية.