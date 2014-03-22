تهم لأنصار القذافي بمحاولة بيع النفط الليبي

ذكر مسؤول عسكري رفيع لقناة ليبية أن "اعترافات الساعدي نجل القذافي المحبوس، أظهرت معلومات مؤكدة عن تورط عناصر النظام السابق في محاولات بيع النفط الليبي بطرق غير شرعية، للحصول على الأموال لشراء السلاح"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أمس الجمعة.

وقال وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الليبية المؤقتة، خالد الشريف، لقناة "ليبيا" الرسمية، إن "الساعدي القذافي كشف عن معلومات خطيرة ومؤكدة، لمحاولات بيع النفط الأخيرة غير الشرعية والمشبوهة، يقف وراءها عناصر النظام السابق المقيمون في الخارج، لمحاولة بيعه لسماسرة النفط، مقابل الحصول على السلاح."

وأضاف الشريف أنه "كانت هناك نية لدينا لبث شريط مصور في وسائل الإعلام، لإطلاع الليبيين على اعترافات الساعدي الخطيرة وكشفه لمعلومات مؤكدة، تفيد بمحاولات مستمرة من قبل عناصر النظام السابق بيع النفط مقابل السلاح، إلا أن النائب العام طلب تأجيل عرض الشريط لحين البت فيه من الناحية القانونية."

وتسلمت السلطات الليبية في السادس من شهر مارس الماضي، من النيجر الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حسب ما أعلنت الحكومة الليبية على موقعها الإلكتروني الخميس.

وشكرت الحكومة الليبية رئيس جمهورية النيجر، محمد يوسفو، على التعاون الذي ترتب عليه تسليم الساعدي، كما تعهدت الحكومة الليبية بأن "تلتزم بمعاملة المتهم وفق أسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء"، وفق ما ذكرت في الموقع.