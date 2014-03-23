ليبيا: سطو مسلح على 600 ألف دولار بعربة نقل أموال

قالت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد إن مسلحين سرقوا 600 ألف دولار في سطو على عربة كانت تنقل أموالاً إلى بنك في معقل للإسلاميين في شرق البلاد المضطرب حيث سيطرة الحكومة ضعيفة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن خمسة رجال أوقفوا العربة التي كانت تنقل 750 ألف دينار ليبي (604900 دولار) من مكتب لشركة ليبيانا للاتصالات في مدينة درنة.

وتقع درنة في شرق بنغازي، وهي مدينة ساحلية وتعد معقلاً للإسلاميين المتشددين وخارج سيطرة الحكومة إلى حد كبير.

ومع انتشار الفوضى في الشرق يخشى دبلوماسيون غربيون أن تتحول درنة إلى نقطة تجمع وعبور للمقاتلين الإسلاميين الأجانب والمحليين المتجهين إلى سوريا ومصر.

ولا تستطيع الحكومة الليبية المركزية الضعيفة السيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي عام 2011 وتستخدم السلاح لانتزاع سلطات والضغط من أجل مطالب مالية.