ناقلة النفط التي احتجزتها أميركا تعود إلى طرابلس

أكد شاهد، اليوم الأحد، أن ناقلة النفط التي جرى تحميلها في ميناء يسيطر عليه مسلحون وأعادتها القوات الأميركية إلى السلطات الليبية رست في العاصمة طرابلس.

ومن المقرر أن تصل الناقلة "مورنينغ غلوري" في وقت لاحق إلى ميناء الزاوية الليبي، حيث سيجري تفريغ الشحنة في مصفاة الزاوية.

وسيطرت قوات أميركية خاصة على الناقلة الأسبوع الماضي قبالة قبرص بعد أيام من مغادرتها ليبيا وعلى متنها شحنة من النفط جرى تحميلها في ميناء السدرة.

ويسيطر مسلحون على الميناء المذكور، مطالبين بمزيد من الحكم الذاتي ونصيب من الثروة النفطية في تحدٍّ للحكومة المركزية.