اختفاء مهندس إيطالي في طبرق شرق ليبيا

نقلت وسائل إعلام ليبية أن مواطناً إيطاليا يعمل لحساب شركة إعمار في طبرق، شرق ليبيا، اعتبر السبت مفقودا.

ونقل موقع "الوسط" الإخباري أن المهندس الإيطالي يعمل لحساب شركة "انريكو رافانيلي" التي تقوم بتنفيذ مشاريع بنى تحتية في مدينة طبرق.

وعثر على سيارة الإيطالي على جانب الطريق قرب طبرق ومفاتيحها بداخلها، حسب ما نقل موقع "ليبيا هيرالد" على الانترنت الذي أوضح أن المهندس "خطف".

وأضاف الموقع أن المهندس يعاني من داء السكر ويعالج بالانسولين وأن "خاطفيه" تركوا حقيبته الطبية في السيارة.

وأجرت وكالة "فرانس برس" اتصالا مع السفارة الإيطالية في طرابلس التي رفضت التعليق على الحادث، كما رفض مسؤول أمني في طبرق التعليق أيضا.

وكان إيطاليان يعملان لحساب شركة أعمال عامة خطفا في يناير الماضي في شرق ليبيا قبل أن يطلق سراحهما بعد 20 يوما. ولم يكشف عن الجهة التي خطفتهما ولا عن ملابسات إطلاقهما.

وتعاني ليبيا من فلتان أمني واسع خصوصا في شرق البلاد.



