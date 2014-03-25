برلمان ليبيا يمدد عمل وزير الدفاع أسبوعين

أفادت مصادر لقناة العربية أن المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) قرر تمديد تكليف وزير الدفاع عبدالله الثني رئيساً للحكومة لأسبوعين إضافيين، بعد الفشل في التوافق على رئيس للوزراء.

وأعلن المؤتمر الوطني الليبي أيضا عن بدء أعمال لجنة صياغة الدستور خلال أسبوع في مدينة البيضاء، وكان المؤتمر الوطني الليبي قرر الثلاثاء حجب الثقة عن حكومة زيدان وإقالته من منصبه، وتعيين وزير الدفاع عبدالله الثني مسيراً مؤقتاً لشؤون البلاد.

وأدى الثني اليمين أمام البرلمان ليصير قائماً بأعمال رئيس الوزراء، كما قرر البرلمان الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر.

وقال رئيس الحكومة الليبي السابق، علي زيدان، لـ"العربية" - في أول مقابلة بعد هروبه من ليبيا - إن هناك كتلاً سياسية تريد تعطيل إقامة الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أن الوضع الأمني سبب مغادرته للبلاد بعد سحب الثقة.

وقال زيدان إن الكتل السياسية التي من ضمنها الإخوان، يريدون السيطرة على ليبيا، وتعطيل إقامة الانتخابات في ليبيا، مشدداً على أن رئاسة المؤتمر الليبي انحازت لكتلتين حتى يستطيعوا تنفيذ عملية سحب الثقة.