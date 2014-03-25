ليبيا.. محتجو برقة يطلبون إعادة الناقلة قبل أي حوار

أعلن المحتجون الليبيون الذين يسيطرون على ثلاثة موانئ نفطية إنهم لن يجروا أي محادثات مع الحكومة بشأن إنهاء حصارهم إلا بعد أن تعيد طرابلس ناقلة النفط الكورية وثلاثة مقاتلين كانوا على متنها.

وقال عبد ربه البرعصي رئيس المكتب التنفيذي لحركة مجلس إقليم برقة، أمس الاثنين، في حديث لقناة تلفزيونية محلية: "نضيف شرط عودة الناقلة ومن عليها سالمين لبرقة قبل أي حوار".

وأكد أن الحركة ستثبت مستقبلا أنها قادرة على حماية أي ناقلة تشتري النفط من موانئها، مضيفاً: "إذا كان العالم لا يعترف إلا بالقوة فنحن سنسعى لتقوية أنفسنا والتحالف مع أي قوى من شأنها أن تقوينا، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.



