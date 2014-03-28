ليبيا تؤكد وفاة 3 مصريين جراء حادث سير

أكدت السلطات الليبية للسفارة المصرية في طرابلس، اليوم الجمعة، أن وفاة المصريين أمس الخميس، في طبرق كانت نتيجة حادث سير.

وقالت السلطات إن الضحايا كانوا يستقلون حافلة صغيرة من مدينة صرمان إلى السلوم عندما وقع حادث تصادم مع سيارة نقل في مدينة طبرق، وتوفى إثر الحادث 3 مواطنين مصريين، وهم: محمود خلف علي محمود، وأحمد صبري مصطفى ليمونة، ومحمد رمضان فتوح محمد.

كما أصيب في الحادث 3 آخرون ويتلقون العلاج حالياً بمستشفى طبرق. وهو الأمر الذي تم تأكيده من قبل أهالي المصريين المتوفين والمصابين.

وقامت السفارة المصرية في طرابلس بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسليم اثنين من الجثامين لذويهم.