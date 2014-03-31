إطلاق سراح 3 ليبيين رافقوا ناقلة النفط الكورية

أعلن مسؤول ليبي، اليوم الاثنين، أن النائب العام الليبي أطلق سراح ثلاثة محتجين رافقوا ناقلة النفط الكورية من ميناء السدرة في إقليم برقة قبل أن تعيدها البحرية الأميركية إلى الحكومة الليبية.

وقال الصديق السور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، لوكالة "رويترز" إن النائب العام أمر بإطلاق سراح المحتجين الثلاثة استناداً فيما يبدو إلى وعود من بعض النواب بأن يساعد هذا على فكّ حصار المحتجين للموانئ النفطية.

وكان المحتجون قد طالبوا بإطلاق سراح زملائهم قبل بدء أي محادثات بشأن رفع الحصار عن الموانئ. وهم يطالبون بنصيب أكبر في عائدات النفط ومزيد من الحكم الذاتي لشرق ليبيا.

وأعرب السور عن أسفه لأن الإفراج عن المحتجين الثلاثة جاء لأسباب سياسية، معتبراً أن "هؤلاء أشخاص ارتكبوا جرائم". وختم قائلاً إن العدالة تدخل الآن في الصراعات السياسية.