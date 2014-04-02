عمر الحاسي رئيسا لوزراء ليبيا وانفراج أمني

قال عبد ربه البرعصي رئيس حكومة ما يعرف بإقليم برقة، وأحد زعماء المسلحين في شرق ليبيا إن جماعته ستتفق مع الحكومة خلال أيام على إنهاء حصار موانئ حيوية لتصدير النفط.

وكان إبراهيم الجضران رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة تحدث عن الموافقة على إنهاء النزاع من خلال الحوار مع كل الليبيين.

وفي سياق متصل، علمت "العربية" من مصادر في المؤتمر الوطني الليبي أن عز الدين العوامي سيترأس الوفد الرسمي الذي يمثل ليبيا في أعمال القمة الأوروبية الإفريقية التي تنعقد الأربعاء والخميس في بروكسل، خلفا لنوري أبو سهمين.

كما أعلنت معظم الكتل في المؤتمر الوطني العام الليبي، حسب مصادر ليبية، خلال مداولات أمس الثلاثاء، تعيين عمر الحاسي رئيسا للوزراء.