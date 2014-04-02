الحاسي.. مرشح القوى الإسلامية رئيساً للوزراء بليبيا

أكدت مصادر مطلعة في المؤتمر الوطني العام الليبي أن معظم الكتل في المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) اتفقت خلال مداولات، يوم الثلاثاء، على تعيين عمر الحاسي رئيسا للوزراء، وتعيين عز الدين العوامي رئيساً للمؤتمر خلفا لنوري أبوسهمين.

ويعتبر الحاسي مرشح القوي الإسلامية في المؤتمر، وهو من مدينة بنغازي ويأتي هذا الاختيار بعد تقلص القوى المدنية الليبرالية في المؤتمر بعد موجة الاستقالات بعد انتهاء فترة ولاية المؤتمر الوطني في السابع من فبراير الماضي، بينما يعد العوامي الذي يشغل الآن منصب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني من القوى المدنية.

ويعد اختيار العوامي الذي ينحدر من مدينة المرج شرق ليبيا نوعا من التوازن في توزيع المناصب الرئيسية بين القوى السياسية، بينما يقول مراقبون إنه من الصعب الجزم بأن هذا الاتفاق المبدئي وغير المصرح به رسميا سيبصر النور، لأن المعطيات على الأرض للقوى السياسية تتغير في كل لحظة.

وفي تمهيد اعتبره مراقبون مؤشرا مهما حول قرب إقالة نوري أبو سهمين الرئيس الحالي للمؤتمر بعد فضيحة الفيديو المسرب له أثناء تحقيق أحد قادة الميليشيات في طرابلس معه، فإن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي سيترأس الوفد الرسمي الذي سيمثل ليبيا في أعمال القمة الأوروبيّة الإفريقية التي تنعقد الأربعاء والخميس في مدينة بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي.

ويأتي تكليف العوامي واستبعاد رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين من تمثيل ليبيا في هذا المحفل الدولي الهام.

وأكّد عضو المؤتمر أن موضوع سحب الثقة من رئيس المؤتمر الحالي نوري أبو سهمين سيطرح على المؤتمر في جلسة قادمة يوم الأحد،

ومن جهة ثانية أكد إبراهيم جضران رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة في بيان صحافي ليلة أمس موافقة المكتب على حل مشكلة النفط عن طريق حوار جمع ممثله بممثل عن الحكومة.

وأكد مصدر مطلع أن الاتفاق أُبرم بين رئيس الحكومة المُكلف عبدالله الثني، ورئيس ما يُسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران، ينص على دفع الرواتب المتأخرة للمسلحين التابعين لـ"الجضران" مقابل إعادة فتح ميناء الزويتينة ثم بقية الموانئ النفطية الأخرى خلال الفترة القادمة.