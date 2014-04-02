المحتجون في ليبيا: سنفتح ميناء الزويتينة أولاً

أعلن مسؤول من المسلحين الذين يسيطرون على موانئ نفطية في شرق ليبيا، اليوم الأربعاء، أن المسلحين سيعيدون فتح ميناء الزويتينة أولاً، وذلك فور التوصّل لأي اتفاق نهائي مع الحكومة.

وأضاف عصام الجهاني، عضو فريق قيادة المسلحين، في حديث مع وكالة "رويترز": "الزويتينة قد يفتح في غضون يومين".

والزويتينة هو أصغر ثلاثة موانئ نفطية يسيطر عليها المسلحون منذ صيف العام الماضي.

وأوضح الجهاني أن المحادثات مع الحكومة مازالت جارية لمناقشة مطالب المسلحين لنقل مؤسسات للدولة مثل البنك المركزي إلى بنغازي واحتمال إجراء استفتاء على إقامة نظام اتحادي في ليبيا.