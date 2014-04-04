ليبيا.. حصار الموانئ النفطية يعود إلى نقطة الصفر

تعود أزمة الموانئ النفطية إلى نقطة الصفر، بعد تضارب الأنباء حول مفاوضات فك الحصار عنها. ففي حين تنفي العاصمة طرابلس التفاوض، يؤكد مسلحو برقة إحراز تقدم.

وفي الوقت الذي نفت الحكومة صلتها بالمفاوضات الرامية إلى إعادة فتح تلك الموانئ، قالت مصادر لـ"العربية"، إن وزير المالية المكلف، مراجع غيث، قال في بداية جلسة التفاوض في برقة إنه جاء بناء على تعليمات رئيس الحكومة الحالي عبدالله الثني.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي، أن وفد الحكومة زار الإقليم، واطلع على مطالب المكتب التنفيذي وأبدى قبوله المبدئي بها.

في المقابل، سارعت الحكومة الليبية إلى نفي مشاركتها في المباحثات الجارية مع ما وصفتهم بمجموعة من "حرس المنشآت النفطية المسيطرة على الموانئ" في مدينة برقة، مشددة على أنها ليست طرفاً في هذه المفاوضات، لكنها نبهت إلى أن المفاوضات تجري بين وسطاء من الحكماء والخيرين على حد وصفها مع حرس المنشآت.

وكان المسلحون في برقة حاولوا مطلع الشهر الماضي تصدير النفط لحسابهم، لكن محاولتهم باءت بالفشل بعد أن اعترضت قوات البحرية الأميركية ناقلة حملوها بالخام واقتيدت إلى السلطات المركزية في طرابلس. وتم الإفراج عن ثلاثة ليبيين كانوا على متن الناقلة، الاثنين الماضي، كما طلب مسلحو برقة كشرط للتفاوض مع الحكومة.





