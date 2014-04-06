اتفاق لإعادة فتح موانئ نفطية في شرق ليبيا

قال مسؤول من حركة المحتجين الليبيين لوكالة رويترز إنه تم التوصل لاتفاق بين الحكومة الليبية والمحتجين لإعادة فتح بعض موانئ النفط الشرقية بإقليم برقة.

وحسب المكتب التنفيذي لإقليم برقة، فالاتفاق مع الحكومة على فتح الموانئ النفطية بشكل تدريجي يبدأ من ميناء الزويتينة.

وقال وزير العدل الليبي الأحد إن الحكومة توصلت لاتفاق مع محتجين لاعادة فتح مينائي النفط الزويتينة والحريقة المحاصرين اللذين يختصان بنحو 200 ألف برميل يوميا من صادرات الخام.

وقالت مصادر ليبية في وقت سابق إن الحكومة تجاوبت مع مطالب إقليم برقة المتمثلة في استفتاء لإقامة حكم فيدرالي، وتخصيص جزء من إيرادات النفط لتنمية برقة.

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة الليبية مؤتمراً صحافياً حول هذا الاتفاق.