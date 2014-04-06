حركة "لا للتمديد" تدعو إلى عصيان مدني شامل بليبيا

دعت حركة "لا للتمديد" في ليبيا إلى عصيان مدني، لمدة 10 أيام، لمناهضة المؤتمر الوطني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد.

وهذه الدعوة التي أطلقها بعض الشباب تدخل ليبيا منعطفاً جديداً، وسط أزمة سياسية حادة، وفوضى أمنية واتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية بمحاولة الهيمنة والاستئثار بكل شيء.

ولا يُعرف بعد ما إذا كانت قطاعات واسعة من الشعب الليبي ستنخرط في العصيان المدني فعلا أم أن هذه الدعوات صادرة عن جهات لم تختبر وجودها في الشارع على نحو دقيق، يمكنها فعلا من إحداث أثر سياسي.

وكانت ليبيا قد عرفت تظاهرات في أكثر من مناسبة للتنديد بتمديد المؤتمر الوطني الذي اعتبرته شرائح ليبية عدة مسألة غير دستورية، ورغبة من بعض مكونات المؤتمر في الهيمنة على السلطة في البلاد.