ليبيا: العصيان المدني يدقّ أبواب العاصمة طرابلس

تواصل العصيان المدني في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) لليوم الثاني على التوالي، واتسع الحراك الاحتجاجي، الاثنين، ليصل إلى العاصمة طرابلس، حيث عمد متظاهرون إلى إغلاق الطرق الرئيسية.

وكانت منظمات من المجتمع المدني دعت، السبت الماضي، إلى عصيان مدني احتجاجاً على انعدام الأمن، وللمطالبة بتعليق عمل المؤتمر الوطني العام، أكبر سلطة تشريعية في البلاد، والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية.

ومثل اليوم السابق، شهدت بنغازي عصياناً مدنياً جزئياً، حيث أغلقت عدة مؤسسات عامة ومدارس وجامعات.

وفي المقابل، أُعيد فتح مطار المدينة الذي أغلق الأحد، بعد التوصل الى اتفاق مع المحتجين، بحسب مصدر في المطار.

وفي العاصمة طرابلس، عمد متظاهرون مؤيدون لحركة الاحتجاج إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية وأحرقوا الإطارات، ما أسفر عن زحمة سير خانقة، وفق شهود.

وتعارض الأوساط الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني تمديد ولاية المؤتمر الوطني حتى ديسمبر 2014، التي كان من المفترض أن تنتهي في بداية فبراير الماضي. وبضغط من الشارع تقرر أخيراً تنظيم انتخابات من دون تحديد موعدها.

ويتظاهر سكان بنغازي دائماً احتجاجاً على أعمال العنف التي تشهدها مدينتهم بشكل شبه يومي، حيث تم اغتيال عشرات القضاة والأجانب ورجال الأمن منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011.