ميناء الحريقة يعود إلى العمل بعد هدنة حكومة ليبيا

عاد ميناء الحريقة إلى العمل بعد الهدنة التي أقامتها الحكومة الليبية مع إقليم برقة، والتي نتج عنها إعادة العمل في ميناء الحريقة والزويتينة.

وأوضحت مصادر ملاحية أن سفينتين تتجهان إلى ميناء الحريقة، لتحميل شحنة نفط خام، خلال الأسبوعين القادمين.

وتعتبر السفينتان، أولى بوادر الاتفاق الذي تم بين الحكومة وجماعة الجضران على إعادة تشغيل ميناء الحريقة والزيتونة، بعد تسعة أشهر من إغلاقهما.

ويحلل بعض المراقبين هذا الاتفاق بأنه يعطي لجماعة الجضران بعضا من الاستقلالية الإدارية في برقة، أي منحها حق مراقبة مدخول ليبيا من النفط، مقابل عدم تعرض المسلحين في المنطقة لتصديره.

