واشنطن ترفض التهديدات بحق رئيس وزراء ليبيا

نددت واشنطن الاثنين بالتهديدات التي قال رئيس الوزراء الليبي المكلف إنه تعرض لها ودفعته إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة، معتبرة أنها "غير مقبولة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان "في وقت تبدو ليبيا في أمس الحاجة إلى تفاهم سياسي للتقدم على طريق الانتقال الديموقراطي، ينبغي عدم مصادرة عملية الحوار السياسي".

واعتذر رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، الذي كلفه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الثامن من نيسان/أبريل بتشكيل حكومة جديدة، الأحد عن قبول هذا التكليف، مبررا قراره بتعرضه وعائلته لـ"اعتداء غادر".

وأكد الثني أنه سيستمر في "تسيير الأعمال" حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

وأضافت بساكي أن "التهديدات بحق رئيس الوزراء وأشخاص آخرين غير مقبولة وندينها بأشد العبارات".

وتابعت أن "الولايات المتحدة تحض جميع الليبيين على العمل معا لإيجاد أرضية تفاهم تضمن الأمن والإدارة السليمة لتتقدم بلادهم في انتقالها الديموقراطي".