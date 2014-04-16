أعلن وزير الخارجية الليبي أن الأجهزة الأمنية الليبية، أجرت اتصالات غير مباشرة مع خاطفي السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان الذي خطف، الثلاثاء، في طرابلس.

وقال محمد عبدالعزيز لقناة "النبأ" الليبية: "إن هناك اتصالات غير مباشرة مع الخاطفين من خلال وطنيين مدنيين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

ولم يعط الوزير تفاصيل عن هوية الخاطفين أو مطالبهم. ورفضت زوجة السفير المقيمة في ليبيا التعليق على الموضوع.

وكان السفير الأردني خطف، صباح الثلاثاء، في وسط طرابلس على أيدي رجال ملثمين.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية عملية الخطف، لكن مصادر ليبية لم تستبعد أن تكون عملية خطف العيطان على صلة بمطلب الإفراج عن الجهادي الليبي محمد الدرسي المسجون في الأردن منذ أكثر من سبع سنوات.

وأدانت الداخلية الليبية، الأربعاء، عملية الخطف، مؤكدة أن أجهزتها في حال تأهب لملاحقة الخاطفين وإحالتهم على القضاء.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تستهدف البعثات الدبلوماسية باستمرار بهجمات أو عمليات خطف.