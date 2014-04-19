ليبيا: 7 مرشحين لخلافة الثني في رئاسة الحكومة

استمع المؤتمر الوطني العام الليبي فى جلسة صباحية، الأحد، إلى برامج ورؤى 7 مرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، خلفاً لوزير الدفاع المتنحي عبدالله الثني.

واستمع المؤتمر إلى كل من السنوسي السيفاط وعمر الحاسي وجمعة فحيمة وعلي التريكي وونس الفقهي ومحمد بوكر وأحمد معيتيق.

وقال عضو المؤتمر فتح الله السريري إن جلسة الأحد فتحت المجال أمام الأعضاء من أجل التعرف إلى المترشحين وبرامجهم وأفكارهم حيال الأزمة، وما يقترحونه من حلول.

وأكد السريري في تصريح صحافي بعد الجلسة أن جميع المرشحين قدموا ملف الأمن كأولوية، بالإضافة إلى العلاقات الخارجية. وأضاف أن المؤتمر أحال الحسم في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا اللقاء بعد الاعتذار المفاجئ لعبدالله الثني رئيس الوزراء المؤقت عن تشكيل الحكومة، بسبب تعرضه لاعتداء من قبل مسلحين في طرابلس.

وقالت مصادر ليبية إن نوري أبوسهمين، رئيس المجلس الوطني، سيتغيب عن الجلسة التي سيعقدها أعضاء المؤتمر وذلك إثر الاشتباه بفضيحة أخلاقية أثيرت حوله مؤخراً.

وكان المؤتمر الوطني قد أعلن في بيان مقتضب أن أبوسهمين غادر فجأة إلى الخارج للخضوع لفحوص طبية، لكن مصادر لم تعلن عن اسمها رأت أنه يحاول التنصل من تعهداته بالمثول أمام القضاء.