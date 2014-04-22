هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي تنتخب رئاستها

انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا في وقت متأخر من مساء الاثنين هيئة رئاستها، وذلك في أول جلسة عقدتها في مقرها الدائم في مدينة البيضاء.

وقال مدير المركز الإعلامي لديوان الهيئة الناجي الحربي إن "الهيئة اختارت عضوها علي الترهوني لرئاسة الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء". وأضاف الحربي أن "الهيئة اختارت العضو الجيلاني عبد السلام ارحومة نائباً لرئيس الهيئة، فيما اختارت العضو رمضان التويجر مقرراً لها".

والترهوني "ليبرالي" معارض سابق لنظام معمر القذافي، عاد إلى ليبيا في الأيام الأولى للثورة التي أسقطت النظام السابق في العام 2011. وتولى مباشرة عقب عودته ملف الاقتصاد والمالية والنفط في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق الذي قاد مرحلة الثورة.

وكانت أعمال الهيئة انطلقت الاثنين، في مقرها بمدينة البيضاء (1200 كلم شرق العاصمة طرابلس) والتي يتوقع أن تقرر خلال هذه الأيام لائحة تنظم عملها.

وتتكون الهيئة من 60 عضواً، إلا أن 13 من هؤلاء لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إتمام عملية انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية.