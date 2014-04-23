ليبيا: بدء تسجيل الناخبين تمهيدا للانتخابات العامة

قال مسؤولون أمس الثلاثاء، إن ليبيا ستبدأ الأربعاء تسجيل الناخبين تمهيداً للانتخابات العامة في أول خطوة ملموسة تشير إلى إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا العام.

وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وافق في فبراير/شباط على إجراء انتخابات مبكرة في محاولة على ما يبدو لتهدئة الليبيين المحبطين من الفوضى السياسية بعد نحو ثلاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

ووافق النواب في البداية على تمديد فترة تفويضهم بعد انتهائها في السابع من فبراير/شباط لإتاحة الوقت أمام لجنة خاصة لصياغة دستور جديد. لكن الخطوة أثارت احتجاجات من الليبيين الغاضبين من بطء وتيرة التغيير السياسي.

وقال عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للصحفيين إن تسجيل الناخبين سيبدأ غدا الأربعاء. ولم يحدد موعدا للانتخابات لكن محللين يقولون إنها قد تجرى في الصيف أو في مطلع الخريف. ودعا السايح الليبيين إلى ألا يكونوا سلبيين وأن يشاركوا في الانتخابات لبناء بلدهم.

ويعزو كثير من الليبيين غياب التقدم في عملية الانتقال الديمقراطي إلى الصراع الداخلي في المؤتمر الوطني، إلى جانب ذلك تريد ليبيا اختيار رئيس جديد للوزراء بعد استقالة عبد الله الثني، قبل نحو أسبوع بعدما تولى المنصب لشهر واحد وأرجع الاستقالة إلى هجوم شنه مسلحون على عائلته.



