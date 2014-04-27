سيف الإسلام القذافي و36 آخرون أمام القضاء مجدداً

استأنفت محكمة جنوب طرابلس، صباح الأحد، محاكمة 37 متهماً من رموز النظام الليبي السابق، من بينهم سيف الإسلام معمر القذافي، وعبدالله السنوسي، والبغدادي المحمودي.

وعقدت جلسة المحاكمة بحضور جميع المتهمين أمام قاضي وهيئة المحكمة، بمن فيهم المحبوسون في مدينتي مصراتة والزنتان، وذلك بعد ربط المحكمة بالمتهمين عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من مدينتي الزنتان ومصراتة.

وظهر أمام المحكمة عبر الهواء مباشرة سيف الإسلام القذافي الموقوف في الزنتان، فيما ظهر ستة متهمين آخرين في نفس القضية، من بينهم منصور ضو قائد كتائب القذافي سابقاً، أمام هيئة المحكمة من محبسهم في مدينة مصراتة.

وكانت المحكمة قد أرجأت في جلستها السابقة، المحاكمة بسبب عدم استكمال التحقيقات مع المتهمين.

يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يواجهون تهماً عديدة، في مقدمتها قتل المتظاهرين، خلال ثورة 17 فبراير 2011، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.