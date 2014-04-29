اقتحام مسلح لبرلمان ليبيا أثناء انتخاب رئيس الوزراء

المصدر: طرابلس - فرانس برس، رويترز

اقتحم مسلحون، الثلاثاء، مبنى المؤتمر الوطني العام الليبي أثناء الاستعداد لإجراء دورة ثانية لانتخاب رئيس وزراء جديد، بحسب نواب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم البرلمان الليبي قوله إن مسلحين اقتحموا مبنى البرلمان وفتحوا النار، وهو ما أجبر النواب على التخلي عن تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء.

وقال المتحدث عمر حميدان إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار الذي بدأه مسلحون مرتبطون بأحد المرشحين المهزومين في التصويت. وأضاف شهود عيان أن المشرعين فرّوا من المبنى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النائب طاهر مكني قوله: "اقتحم مسلحون مبنى المؤتمر، ونجهل دوافع الهجوم. علّقنا أعمالنا وأرجئ التصويت إلى الأسبوع المقبل".