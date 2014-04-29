قتيلان في انفجار بمعسكر للقوات الخاصة في بنغازي

قتل شخصان على الأقل وأصيب 3 آخرين في انفجار قنبلة بمعسكر للجيش في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، حسب ما ذكرته مصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر داخل المعسكر التابع للقوات الخاصة بالجيش إن سيارة ربما كان يقودها انتحاري انفجرت عند مدخل المعسكر.

وتقاتل القوات المسلحة الليبية مسلحين من جماعات متشددة مثل أنصار الشريعة التي صنفتها واشنطن كمنظمة "إرهابية" أجنبية.



وأغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي وأوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى هناك منذ مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين في هجوم في سبتمبر عام 2012 .



وتكافح الحكومة المركزية الليبية للسيطرة على جماعات مسلحة وميليشيات وكتائب لمقاتلين معارضين سابقين ساعدوا في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011 والآن يرفضون تسليم أسلحتهم.