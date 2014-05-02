اشتباكات وانفجارات في بنغازي شرقي ليبيا

أعلن مسؤولون في الجيش الليبي أن 5أشخاص قتلوا وأصيب 10على الأقل، عندما هاجم مسلحون مقر قيادة قوات الأمن في بنغازي بشرق البلاد اليوم الجمعة. وأضافوا أن اقوات خاصة من الجيش خاضت قتالاً استمر أكثر من ساعة عندما حاول المسلحون اقتحام المبنى في الساعات

الأولى من صباح الجمعة.

وكان بعض سكان مدينة بنغازي، أفادوا بأن قتالاً ضارياً نشب بين الجيش الليبي وإحدى الميليشيات في المدينة الساحلية في شرق البلاد المضطرب اليوم الجمعة. وأضافوا أن إطلاق النيران والانفجارات سمعت لمدة أكثر من ساعة في وقت مبكر اليوم الجمعة. وأرسلت القوات الخاصة بالجيش مركبات إلى مسرح القتال بالقرب من مقر أمني في المدينة.

وقال السكان إنه لم تتضح على الفور هوية الميليشيات، لكن كانت قد وقعت اشتباكات متكررة في المدينة بين قوات الأمن ومتشددين إسلاميين. وترددت أنباء عن وقوع ضحايا.

وجاءت هذه المعارك بعد يوم من قيام انتحاري بتفجير حافلة صغيرة ملغومة خارج معسكر للجيش الليبي بمدينة بنغازي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في ثاني هجوم انتحاري تشهده البلاد منذ ديسمبر الماضي.

وتشهد المدينة الواقعة في شرق ليبيا الكثير من تفجيرات السيارات واستهداف أفراد الجيش والشرطة.

كما تشهد اشتباكات متكررة مع جماعة أنصار الشريعة الإسلامية التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية. وتكافح الحكومة المركزية الليبية للسيطرة على جماعات مسلحة وميليشيات وكتائب لمقاتلين معارضين سابقين ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 والآن يرفضون تسليم أسلحتهم.

