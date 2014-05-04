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قائد عسكري ليبي ينجو من محاولة اغتيال في بنغازي

المصدر: بنغازي – رويترز
جانب من أحداث الشغب في بنغازي
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قال متحدث أمني، إن مسؤولا أمنيا ليبيا نجا السبت، من محاولة لاغتياله على أيدي أعضاء ميليشيا إسلامية في مدينة بنغازي المضطربة في شرق ليبيا.

وقال المتحدث الأمني، إبراهيم الشرع: "إن مسلحين فتحوا النار على سيارة قائد مركز العمليات الأمنية في بنغازي العقيد عبد الله السعيطي أثناء سيره في وسط بنغازي".

وأضاف، "أن السعيطي نجا من المحاولة ولم يصب". ومركز العمليات الأمنية هو أعلى قيادة لقوات الأمن الحكومية وللميليشيات المتحالفة مع الحكومة في بنغازي.

واتهمت الحكومة الجمعة، جماعة أنصار الشريعة الإسلامية المتشددة بقتل تسعة من جنود القوات الخاصة أثناء هجوم على المقر الأمني في المدينة.

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